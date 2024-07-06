لجنة مكافحة الفساد في واسط تصدر بيانا: ماضون في عملنا

وجاء في بيان للجنة، "انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي كتاب صادر من مكتب النائب الاول لرئيس مجلس النواب واريد من ناشريه انه لا وجود للجنة مكافحة الفساد (من اجل محاولة تعطيل عملها)".

وأضاف البيان "للشفافية في العمل من اللجنة فاننا نود ان نبين للجمهور ما يلي، أن الاوامر النيابية تصدر بارقام دون اسماء ومن مهام اللجنة يشتق الاسم، ونرفق لكم مع هذا البيان الامر النيابي (135) الصادر لمتابعة مقررات المجلس لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وهو (ما عرف لاحقا بـ(لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية)".

ولفت البيان "كذلك لجنة مكافحة الفساد وهدر المال العام والاستغلال الوظيفي هو المهمة الرئيسية لهذه اللجنة المشار اليها بالامر النيابي 233 و55، عليه نود اعلامكم ان مكتب النائب رئيس المجلس وضح في هامش الكتاب انه تسمية اللجنة وفق لمقتضاها".

وتابع بيان اللجنة أن "اللجنة ماضية في عملها في مقرها في محافظة واسط مكتب مجلس النواب لاستقبال الشكاوى من المواطنين او ممن لديه معلومات تخص الفساد وهدر المال العام والاستغلال الوظيفي وان اي محاولة لتعطيل عملنا سيزيدنا اصرار لاكمال مهمتنا".