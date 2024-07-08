هجوم مسلح يودي بحياة صيادين في صلاح الدين

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "الهجوم وقع اليوم، حيث هاجم المسلحون الصيادين أثناء تواجدهما في المنطقة، وأسفر الهجوم عن مقتل الصيادين على الفور".وأشار المصدر إلى أن القوات الأمنية باشرت بعملية تمشيط واسعة في المنطقة بحثاً عن المسلحين الهاربين.