منذ ثلاث سنوات.. موكب الطفلة حنين يقدم خدماته للزائرين في محرم (صور)

منذ ثلاث سنوات والطفلة حنين ذات الاثنا عشر ربيعا مع شقيقاتها تنشئ موكبا حسينيا لخدمة الزائرين في شهر الله المحرم.

وتُظهر الصور الطفلة حنين، مع شقيقاتها وهم ينشئون موكبًا صغيرًا منذ ثلاث سنوات، يقدمون فيه الشاي والماء والكعك للمارة في وسط مدينة الحلة بمحافظة بابل العراقية خلال أيام شهر محرم.



ويأتي ذلك بمناسبة فترة عاشوراء التي تستمر لمدة عشرة أيام لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام)، وأسرته وأصحابه.