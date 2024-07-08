حريق يطال أحد البساتين في البصرة

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، باندلاع حريق داخل أحد البساتين في محافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حريقا اندلع قبل قليل في احد بساتين النخيل بمنطقة العلي بكرمة علي".



وأضاف المصدر أن "الحريق لم يتسبب بخسائر بشرية"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.



الفيديو المرفق المشاهد الأولى للحريق..