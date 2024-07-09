إزدحامات طويلة وأخرى متفرعة.. نظرة شاملة على حركة المرور في بغداد الان

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:سريع وجسر الدورة لغاية الجسر العنكبوتيجسر وساحة الطابقين ازدحامسريع حلة بغداد من علوة الرشيد الى تقاطع الدورة ومخرج شارع المصافي نحو تقاطع الدورةشارع قطر الندى وجسر الجادرية لغاية تقاطع جامعة بغدادالسريع الجنوبي من مخرج شارع المطار باتجاه الدورةشارع المطار وسريع القادسية لغاية مجسر القادسيةمحمد القاسم من المجسر العنكبوتي لغاية معارض النهضةشارع الوزارات لغاية محطة الكيلاني ونفق باب الشرجيساحة الطيران والشوارع المؤدية منها باتجاه مقبرة الغزالي والشارع باتجاه ساحة الخلانيشارع الرشيد من جسر الجمهورية لغاية كراج الرصافي وجسر السنك ازدحامشارع الجمهورية بين ساحة الخلاني وباب المعظم مزدحم السايدينمنطقة باب المعظم مزدحمة بالكاملشارع صفي الدين الحلي من الجامعة المستنصرية لغاية جسر الصرافيةسريع القناة عند جسر الحبيبية السايدين ازدحامشارع بور سعيد من جسر الحبيبية لغاية مجسر قرطبة ونفق الباب الشرقي ازدحام