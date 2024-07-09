15% من معلمي ومدرسي العراق "لن يستمتعوا" بالعطلة الصيفية.. تدريب مستمر لتنفيذ التعداد السكاني

وقال الناطق باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، إن "التعداد العام للسكان المؤمل إجراؤه في الـ 20 من تشرين الثاني المقبل، سيشمل توجيه 70 سؤالا متنوعا تتعلق بخصائص حياة الفرد ضمن قطاعات: الصحة والتعليم والعمل والسكن والخدمات، منبها إلى أن التعداد يهدف إلى رسم خارطة طريق تشمل بيانات ومؤشرات سليمة، لإنجاح الخطط التنموية في البلاد"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وأوضح أن "الوزارة ستقوم بتدريب 120 ألف موظف من الملاكات التدريسية والتعليمية، استنادا إلى قرار مجلس الوزراء، بواقع مرحلتين، إذ حددت المرحلة الأولى بمدة تمتد إلى شهرين، ابتداء من نهاية تموز الجاري ولغاية نهاية أيلول المقبل، وتشمل تدريب وتهيئة 40 ألف موظف، للتعرف على آلية الإحصاء وعمليات الحصر والترقيم، بينما ستشمل المرحلة الثانية تدريب 80 ألف موظف، وستبدأ من بداية تشرين الأول ولغاية تشرين الثاني، لإكمال الاستعدادات لإنجاح التعداد العام للسكان".وبين الهنداوي أن "الوزارة أنهت المرحلة الأولى من التعداد التجريبي الذي أجرته مؤخرا، بعد أن دخلت الفرق الجوالة إلى البيوت لاستقاء المعلومات من المواطنين لملئها وتناقلها بغية تحويلها إلى مركز البيانات، بعد أن شهدت انسيابية عالية من الناحية الفنية، إذ أتم العدادون والباحثون إجراءات ملء الاستمارة الإلكترونية بجهاز "التابلت" بسلاسة".ويبلغ عدد المعلمين والمدرسين في العراق اكثر من 900 الف معلم ومدرس، مايعني ان تدريب 120 الف منهم هو تفريغ قرابة 15% منهم للتدريب واجراء التعداد وعدم "الاستمتاع" بالعطلة الصيفية، حيث يستمر التدريب والعمل من نهاية تموز ولغاية اجراء التعداد في 20 نوفمبر.