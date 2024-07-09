بينها بغداد.. 6 محافظات تلامس نصف درجة الغليان

السومرية نيوز – محليات

توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً في درجات الحرارة تصل بـ6 محافظات الى 49 مئوية غدا.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الطقس ليومي غداً وبعد غد سيكون حارا مع ارتفاع في درجات الحرارة".

وأضافت ان "يومي الجمعة والسبت المقبلين سيشهدان تصاعدا للغبار مع استقرار في درجات الحرارة".

وأكدت ان "محافظات بغداد وبابل وميسان وذي قار والمثنى والبصرة ستسجل حرارة 49 مئوية غدا".