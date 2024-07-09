بالأدلة الالكترونية.. نموذجان للمجسرات الجديدة "وجودهما وعدمهما واحد"!

السومرية نيوز-محليات



يستعرض احد ابرز التطبيقات المتعلقة بخرائط المرور منذ مدة، نتائج ومؤشرات بعض مشاريع فك الاختناقات المرورية والمجسرات التي تعمل الحكومة عليها وافتتحت بعضها، حيث تظهر البيانات ان حركة المرور على هذه المجسرات قليلة نوعا ما أي لايتم استخدامها كثيرا، كما ان وقت عبور هذه التقاطعات سواء بهذه المجسرات او بدونها هو ذات الوقت.





ادناه بيانات زمن الوصول باستخدام وعدم استخدام مجسر قرطبة:









وفي حديث عن مجسر قرطبة، تقول الصفحة الرسمية للعاملين والمتطوعين بتطبيق ويز، ان عبور مجسر قرطبة الان يستغرق ذات الوقت في حال المرور بالتقاطع اسفل المجسر، وهذا يجعل "وجوده وعدمه واحد".ادناه بيانات زمن الوصول باستخدام وعدم استخدام مجسر قرطبة: وفي ذات السياق، فأن مجسر المهندسين الذي يربط بشارع الداخل الذي تم افتتاحه قبل شهر، فان الشوارع القريبة على المجسر شوارع صغيرة ولا تتحمل الكثير من العجلات، وحسب بيانات ويز فأن هذا الجسر الان يمر من خلاله عدد قليل جدا من السيارات، كما انه عند استخدام تطبيق ويز من قبل الساكنين قرب هذه المنطقة، فأن البرنامج لايظهر لهم طريقا عبر المجسر الا نادرا لكون وقت الوصول مشابه لوقت وصول الشوارع الاخرى لاسباب كثيرة، بحسب القائمين على برنامج ويز.





