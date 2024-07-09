صلاح الدين.. الاعدام بحق مجرم إرهابي لانتمائه إلى "داعش"

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الارهابي اشترك مع متهمين اخرين بعمليات خطف وقتل مواطنين اثنين وتزويد العناصر الارهابية بالمواد الغذائية، اضافة إلى الهجوم على الجيش العراقي في قرية عوينات".وأضاف أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة الثانية / 1 و 3 و 5 و 8 وبدلالة المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".