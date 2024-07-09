حملة في النجف لمنع بيع وتداول مادة "السندويج بنل" (صور)

السومرية نيوز – محليات



نفذ فريق من الدفاع المدني بالتعاون مع الامن الوطني والجريمة المنظمة في محافظة النجف الأشرف، حملات ضبط ومنع وبيع والتداول لمادة "السنويج بنل" الممنوعة في المحافظة، لتلافي اندلاع الحرائق.



الحملة استهدفت أصحاب الشركات والمحال التجارية التي تبيع مواد "السندويج بنل" في منطقة الحرفيين الصناعية وسط النجف، بعد صدور قرار من المحافظة بمنع التعامل بهذه المادة في البيع والشراء.



وعزت مديرية الدفاع المدني في بيانها هذه الحملة الى معالجة جذر المشكلة والحيلولة دون تحول هذه المواد الى بناء على ارض الواقع والتسبب بحوادث الحريق في المحافظة.