النجف.. خطة جديدة لحماية المواكب الحسينية (صور)

وقالت المديرية في بيان، "استعدادا لقرب العاشر من محرم الحرام وتأمين المواكب الحسينية في المدينة القديمة، مديرية الدفاع المدني في النجف تعد خطة مميزة وجديدة في تأمين الزيارة وحماية المواكب".

وتضمنت الخطة بحسب البيان "نشر مفارز جوالة من رجال الاطفاء مع مطافئ الحريق ونشر عشر عجلات اطفاء، قرب حرم الإمام علي (عليه السلام) وذلك تحسبا لأي طارئ".

أدناه صور من الدفاع المدني..