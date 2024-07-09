السومرية توثق أجواء محرم في الكاظمية (صور)

وثقت عدسة السومرية نيوز، اليوم الثلاثاء، أجواء شهر محرم في مدينة الكاظمية شمالي بغداد.

وشهد شارع باب المراد قرب مرقد الإمام الكاظم (عليه السلام) توافد الزوار بشكل كبير. الصور أدناه..