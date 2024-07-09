مصرع شخص وإصابة آخر بحادث سير في البصرة

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بمصرع شخص وإصابة آخر بحادث سير في البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عجلة انقلبت في قضاء الزبير على طريق البرجسية".

وأضاف المصدر أن "الحادث تسبب بمصرع شخص وإصابة آخر بحروح".