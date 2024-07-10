بينها مجسر قرطبة.. قائمة شاملة بازدحامات بغداد الان

وجاءت قائمة الشوارع المزدحمة في بغداد كالاتي:سريع وجسر الدورة لغاية الجسر العنكبوتيجسر الطابقين وساحة الطابقين من جميع الاتجاهاتشارع قطر الندى لغاية صعدة جسر الجادريةشارع المعتز امام محكمة البياعسريع وجسر القادسية لغاية مجسر القادسيةشارع محمد مهدي الجواري بين ساحة النسور وجامع ام الطبولمجسر الربيعي وشارع مثنى الشيباني وشارع النضالسريع القناة عند مجسر الحبيبية وشارع فلسطين عند نصب الشهيد ومجسر النخيلمجسر قرطبة لغاية نفق الباب الشرقيشارع الوزارات بين الكنيسة الاشورية ومحطة الكيلانيساحة الطيران وباتجاه مقبرة الغزالي واتجاه ساحة الخلانيساحة التحرير وجسر الجمهورية وجسر السنك وجسر الاحرار ازدحامشارع الرشيد من كراج السنك الى كراج الرصافي ازدحامشارع حيفا بين جسر الشهداء وجسر باب المعظم ازدحامالشارع امام جامعة وكراج باب المعظم وشارع وزارة الصحة وجسر باب المعظم وجميع ازقة باب المعظم ومدينة الطب ازدحامشارع الجمهورية بين الشورجة وساحة الوثبة ازدحام خفيفمن مقبرة الغزالي الى مركز إطفاء شيخ عمر