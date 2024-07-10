محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي غدا الخميس بسبب الحرارة

وقال الناطق باسم مجلس المحافظة ياس الخفاحي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مجلس محافظة ذي قار قرر اعتبار يوم غد الخميس عطلة رسمية بسبب ارتفاع درجات الحرارة".وتشير خارطة درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأربعاء، الى تسجيل 8 محافظات درجات حرارة 50 مئوية او اكثر مع حلول المنخفض الموسمي الحراري على العراق والذي سيستمر لـ 3 أيام.ومن المتوقع ان تسجل مدن جنوب البلاد درجات حرارة تتراوح بين 50 و 52 مئوية، فيما ستكون في مدن وسط البلاد بين 48 و50، اما غرب البلاد فتتراوح بين 45 و48 مئوية، فيما ستكون بين 39 و45 مئوية في شمال البلاد واقل في المناطق الجبلية.