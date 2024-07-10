بغداد.. الإطاحة بشخصين أطلقوا النار على احد الكافيهات في الرشاد

السومرية نيوز – محليات



افاد مصدر أمني في بغداد، اليوم الأربعاء، باعتقال شخصين أقدموا على إطلاق النار على احد الكافيهات ضمن منطقة الرشاد في العاصمة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة من شرطة الرصافة تمكنت من اعتقال شخصين يستقلون دراجة نارية أقدموا على إطلاق النار على أحد الكافيهات ضمن منطقة الرشاد دون اصابات تذكر".





