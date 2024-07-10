البصرة تعطل الدوام الرسمي الاحد المقبل

وقال المجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "وجه جلس محافظة البصرة بتعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل بذكرى استشهاد الإمام العباس (عليه السلام).يذكر ان مجالس محافظات كل من بابل وواسط وذي قار وميسان والديوانية والمثنى ونينوى عطلت الدوام الرسمي في مؤسساتها ودوائرها يوم غد الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة وصعودها فوق الـ50 درجة.