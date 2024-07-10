لجنة الانضباط توضح بشأن فصل ثلاثة أشخاص من نقابة الصحفيين

وذكرت النقابة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "لوحظ في الآونة الأخيرة بعض الاستنتاجات من قبل عدد من الزملاء حول فصل وترقين قيد ثلاثة أشخاص من النقابة".وأشارت الى ان "تلك العقوبات ليس لها صلة بالعمل الصحفي بل هي قضايا جنائية حيث رقن قيد أحدهم لوجود قيود بحقه بالنصب والاحتيال وحسب كتب مديرية تحقيق الادلة الجنائية وحكم بالسجن لمرتين فضلاً عن قيامه بتزوير أوراق رسمية اضافةً إلى قيامه بابتزاز احدى الشخصيات العامة والطلب منه رشوة بربع مليون دولار أمريكي والآخر قام بسرقة اموال عائدة لأحد فروع النقابة وبيع سيارة الفرع والاستيلاء على أموالها".وأضافت، ان "المومأ اليه فصل من النقابة منذ عام 2006 للأسباب أعلاه"، مبينة، ان "الشخص الثالث الذي تم ترقين قيده قد قام بتزوير وثائق رسمية بتحصيله الدراسي وبخط يده وتوقيعه للحصول على مكاسب شخصية وقد عرضت تلك القرارات على القضاء الذي صادق عليها ورد دعوات تمييزها".ولفت البيان، الى ان "النقابة قامت بتحريك دعاوى قضائية عن تلك الجرائم التي ارتكبوها من ابتزاز ورشوة وتزوير وسرقة والتي يجرى فيها التحقيق مع تقديم كافة الوثائق التي تثبت ذلك ولجنة الانضباط جادة بملاحقتهم قضائيا".