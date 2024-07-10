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https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-493493-638562171840025033.jpg
العتبة العلوية تستعد لخدمة المواكب الحسينية (صور)
محليات
2024-07-10 | 10:04
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
السومرية نيوز
433 مشاهدة
أعلنت العتبة العلوية المقدسة، اليوم الأربعاء، عن استنفارها بأقسامها كافة لتوفير أفضل الخدمات للزائرين المعزّين عند حضرة أمير المؤمنين (عليه السلام) في شهر محرّم الحرام في ذكرى شهادة الامام الحسين (عليه السلام).
وقال معاون رئيس قسم الشؤون الخدميّة الخادم حيدر العيساوي في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "كان لقسم الشؤون الخدميّة الباع الأكبر إذ أعدَّ خطّة خدميّة متكاملة لدعم المواكب المعزّية طيلة الأيام العشرة الأولى من شهر محرّم الحرام إذ تشمل هذه الخطّة رفع السجّاد من محيط الصحن الشريف وإعادة تغطيته بـ(النايلون والكاربت الاحمر) استعدادًا لاستقبال المواكب المعزّية من اليوم السابع إلى اليوم العاشر من شهر محرّم الحرام ".
وأضاف:" تبلغ المساحة المقدّرة لفرش أكثر من 25 ألف متر مربع (للكاربت) الأحمر ستتمّ المباشرة بفرشه اليوم، كذلك هناك خطّة خاصّة لدعم المواكب الحسينيّة المعزّية في المدينة القديمة تتضمّن توفير مياه الشرب والموادّ الخاصّة بالتنظيف إذ وصلت إلى أكثر من 100 موكب في محيط الصحن الشريف بالإضافة إلى الطرق المؤدّية إلى الحرم العلويّ المطهّر".
وأوضح العيساويّ: " تمّ تجهيز المواكب بمبرّدات الهواء والحاويات وأكياس النفايات وبعض المتطلبات الأخرى بالإضافة إلى وضع المجاميع الصحيّة وفتحها لخدمة الزائرين، " وهناك خطّة لدعم دائرة صحّة النجف الأشرف من خلال فتحها للمراكز الطبيّة في محيط الصحن الشريف وذلك بتوفير الأمور اللوجستيّة من فرش ومبردات هواء وكوادر خدمية ساندة لعمليات التنظيف خلال فترة الزيارة ".
وأشار إلى أنّ "هناك خطة أخرى للتنسيق مع هيئة المواكب الحسينيّة في العتبة العلويّة المقدّسة وكذلك قسم الشؤون الهندسية لتهيئة مكان لإقامة شعيرة المشاعل سيتمّ رفع السجّاد ووضع مادّتي (الرمل والنايلون) وتجهيزها بمبردات هواء لتلطيف الأجواء لاستقبال المواكب وأداء شعيرة المشاعل ".
وتأتي هذه الجهود في إطار حرص العتبة العلويّة المقدّسة على توفير أفضل الخدمات للزائرين المعزّين، وإحياء شعائر العزاء في ذكرى شهادة الإمام الحسين (عليه السلام).
المحرر:
سعد أحمد
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