التعليم تعلن فتح استمارة النقل والاستضافة وتحدد موعد انتهاء التقديم

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تبدأ إجراءات التقديم الخاصة بالنقل والاستضافة بتفعيل الاستمارة الإلكترونية الموجودة في بوابة الدراسات عن طريق مراجعة الطالب جامعته (الكلية/المعهد) الأصلية لتحديد الخيارات المطلوبة بما لا يزيد عن خمسة خيارات".وتوضح دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة بحسب البيان أن "مدة التقديم تستمر إلى غاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس الموافق 2024/8/8 وتدعو الطلبة الى الاطلاع على ضوابط النقل والاستضافة ومعاينة شروط وضوابط التقديم".