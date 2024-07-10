هل ستلغي تركيا تأشيرة السفر مع العراق؟

السومرية نيوز – محلي

تدرس الحكومة التركية، إلغاء تأشيرة السفر لقسم من المسافرين العراقيين حسب الأعمار.

وذكرت مصادر دبلوماسية لـ السومرية نيوز، ان "السلطات التركية تدرس إلغاء تأشيرة السفر مع العراق للمسافرين الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة والذين تزيد أعمارهم على 50 سنة".

وأضافت ان "الفئات العمرية الأخرى عليها الحصول على التأشيرة".

يذكر أن رسم الحصول على التأشيرة التركية يتراوح بين 130 و200 دولار، ويتغير حسب مدة البقاء في تركيا.