المياه الآسنة تنهي حياة طفل في البصرة

السومرية نيوز – محليات

افاد مصدر امني، اليوم الأربعاء، بان طفلا لقي مصرعه غرقا اثر سقوطه في حفرة مغمورة بالمياه الآسنة بالبصرة.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "حفرة مغمورة بالمياه الآسنة ابتلعت طفلا في منطقة الأصمعي بالبصرة، ما اسفر عن مصرعه بعد غرقه".

وأضاف ان "قوة امنية طوقت المكان، وفتحت تحقيقا في ملابساته".