في بغداد.. ضبط ساحة لخزن وتهريب المشتقات النفطية

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الأربعاء، عن ضبط ساحة لخزن وتهريب المشتقات النفطية وثلاث عجلات مخالفة للضوابط.

وقالت القيادة في بيان، "ضمن الخطة الامنية المرسومة وملاحقة الخارجين عن القانون ومهربي المشتقات النفطية، تستمر قطعاتنا الامنية في الفرق (الثانية،الخامسة) شرطة اتحادية، بتنفيذ عمليات البحث والتفتيش بإسناد الاجهزة والوكالات الاستخبارية، تمكنت خلالها "وبعمليتين منفصلتين" من ضبط ساحة "گراج" لخزن وتهريب المشتقات النفطية".

وأضاف البيان أن الساحة "احتوت بداخلها على عدد من الخزانات الممتلئة "مختلفة الاحجام" وعجلة (نوع هينو) تستخدم في عملية التهريب واعتقال صاحبها وذلك في منطقة "الحبيبية" شرقي العاصمة بغداد".

وفي سياق متصل قالت القيادة "من خلال التفتيش والتدقيق في السيطرات تم ضبط ثلاث عجلات محملة بالمشتقات النفطية مخالفة للضوابط يقومون "اصحابها" بتفريغ المنتوج في ساحات (گراجات) داخل الاحياء السكنية واعتقال سائقي العجلات وتسليمهم مع المضبوطات الى الجهات ذات الشأن، في جانب الكرخ".