كركوك تعلن تعطيل الدوام الرسمي غداً

أعلنت محافظة كركوك، مساء الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد.

وقالت ادارة المحافظة في بيان، "نعلن تعطيل الدوام الرسمي في جميع دوائر المحافظة باستثناء موظفي ديوان ومجلس المحافظة، وجامعة كركوك بسبب ارتفاع درجات الحرارة وفق تقارير الانواء الجوية". وأكدت المحافظة "استمرار الدوائر الخدمية بتأدية مهامها وواجباتها وفق جداول عملها الخدمي اثناء العطل في مركز المدينة وعموم الأقضية والنواحي".