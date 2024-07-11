خارطة شاملة بازدحامات وحركة المرور في بغداد الان

السومرية نيوز – محليات



تنشر السومرية نيوز، خارطة ازدحامات بغداد صباح اليوم الأربعاء، حيث تشهد شوارع العاصمة بغداد ازدحامات معقدة ومتفرعة في مختلف مناطق مركز العاصمة.







-سريع الدورة مزدحم

- جسر الطابقين مزدحم

- جسر القادسية باتجاه الخضراء مزدحم

- شارع دمشق مزدحم

- شارع المغرب مزدحم

- مجسر الربيعي مزدحم

- مجسر الأمانة مزدحم

- تقاطع الأندلس مزدحم

- شارع الجمهورية مزدحم

- تقاطع الفنون الجميلة مزدحم

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:-سريع الدورة مزدحم- جسر الطابقين مزدحم- جسر القادسية باتجاه الخضراء مزدحم- شارع دمشق مزدحم- شارع المغرب مزدحم- مجسر الربيعي مزدحم- مجسر الأمانة مزدحم- تقاطع الأندلس مزدحم- شارع الجمهورية مزدحم- تقاطع الفنون الجميلة مزدحم