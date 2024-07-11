الصحفيون يترقبون قانون "حماية حقوقهم".. ماذا يقول البرلمان عنه؟

وقالت عضو لجنة الثقافة النيابية، نور نافع، إن "القانون موجود ولم تجري مناقشته، ومن المقرر إجراء تعديلات عليه"، مضيفة، "يتضمن القانون حقوق الصحفيين المالية والمعنوية ومنها التقاعد وحق الحصول على المعلومة والحماية الأمنية".وبينت أن "بعض الصحفيين يعانون من ظلم في مؤسساتهم، وسيتم إكمال التعديلات خلال هذا الفصل التشريعي"، موضحة، "توجد قوانين كثيرة تنتظر انتخاب رئيس للبرلمان، لأن وضع المجلس حرج بسبب التجاذبات السياسية التي تعطل إقرار القوانين"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.ويرى مراقبون إن إقرار قانون "حماية حقوق الصحفيين" مهم جداً، متوقعين سهولة تمريره لعدم وجود جنبة سياسية أو مالية فيه.