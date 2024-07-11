محاكمة متهمين عبر تقنية الفيديو كونفرنس في كركوك والانبار

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "هذه هي المحاكمة الأولى التي تجرى في محكمتي جنايات كركوك والانبار، حيث أجريت المحاكمة الأولى في محكمة جنايات كركوك من خلال هذه التقنية بحق متهمة مودعة في قسم إدارة النزلاء والموقوفين في العاصمة بغداد".وأضاف أن "المحاكمة الثانية أجريت في محكمة جنايات الانبار بحق مجموعة من المتهمين مودعين في دائرة الإصلاح العراقية".وتابع أن "المحكمتين استمعت إلى أقوال المتهمين بتوفر كافة الضمانات وحضور الادعاء العام والمحامي المنتدب".يذكر أن "عدة محاكمات سابقة أجريت في بعض محاكم الاستئناف عن بعد بأستخدام تقنية الفيديو كونفرنس".