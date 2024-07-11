الدفاع المدني يغلق عدة مشاريع مخالفة لتعليمات السلامة في الزبير (صور)

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مديرية دفاع مدني البصرة شرعت بغلق المشاريع المخالفة لتعليمات السلامة ضمن مركز دفاع مدني الزبير وفق المادة العاشرة ثانيا/ ب من قانون الدفاع المدني المرقم ٤٤ لسنة ٢٠١٣".أدناه مجموعة من الصور: