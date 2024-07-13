بعد أسابيع من اكتشاف "العبث بالاضابير".. شبهات على حريق "شعبة أملاك الناصرية"

واندلع حريق كبير فجر اليوم السبت في شعبة اضابير الأملاك ببلدية الناصرية، وهرعت فرق الدفاع المدني لاخماد الحريق، فيما تشير معلومات وتقارير الى ان النيران ومياه الإطفاء تسببت باضرار بالغة للاضابير التي تثبت ملكية المواطنين.وأكدت مصادر محلية ان محافظ ذي قار وجه بحجز جميع الموظفين والحراس الامنيين في شعبة املاك بلدية الناصرية واحالتهم الى التحقيق بسبب احتراق الشعبة والوثائق.وجاء هذا الحريق بعد اقل من شهرين فقط، على اكتشاف لجنة النزاهة النيابية عبث بعض الأشخاص في اضابير ومعاملات المواطنين الموجودة في شعبة الاملاك لمديرية بلدية الناصرية، فيما الزمت جميع الدوائر في محافظة ذي قار بعدم التعامل مع المخولين او الممثلين لأي شريحة.