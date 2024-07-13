قطع شارع حيوي بالإطارات المحترقة احتجاجاً على تردي الخدمات بالديوانية.. (فيديو وصور)

أقدم عشرات المواطنين، اليوم السبت، على قطع طريق الإسكان السريع في محافظة الديوانية، احتجاجاً على تردي الخدمات وانقطاع الكهرباء.

وقال مراسل السومرية، ان العشرات من أهالي الديوانية أقدموا على اغلاق طريق الإسكان السريع بمركز المحافظة، احتجاجاً على تردي الخدمات ونقص تجهيز الكهرباء.



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