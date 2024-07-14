المصادقة على وجبة تعيينات جديدة

السومرية نيوز – محلي

صادق مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الاحد، على تعيين وجبة جديدة.

وقال المجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "عقد اليوم الأحد اجتماعا طارئا وأصدر العديد من القرارات المتعلقة بملف التوظيف منها:

- تعيين عدد (66) من المتقدمين المشمولين بقانون رقم (67) لسنة 2017 م على ملاك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبعنوان وظيفي معاون احصائي.

- تعيين 305 من المتقدمين للتوظيف من المشمولين بقانوني (59) و(67) لسنة 2017، من مختلف الاختصاصات على ملاك الجهات ذات الخصوصية بعد أن يسمح للجهات المذكورة أعلاه بالمقابلات المذكورة أعلاه.

وذكر "سيتم إرسال قوائم الأسماء إلى الجهات المعنية خلال هذا الأسبوع".