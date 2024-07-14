"الصندوق الأسود لوزارة الكهرباء".. ماذا يجري بعيدا عن انظار المواطنين؟

السومرية نيوز – خاص

كشف مجلس محافظة بغداد، اليوم الاحد، عن خفايا عدم تعاون وزارة الكهرباء مع لجنة الكهرباء في المجلس، فيما وصف الوزارة بـ"الصندوق الأسود".

وقالت رئيس لجنة الكهرباء في المجلس نورا الجحيشي لـ السومرية نيوز، ان "صلاحية مجلس محافظة بغداد هي رقابية وتشريعية ومتابعة الدوائر ذات الصلة بالطاقة الكهربائية"، ندعو رئيس الوزراء الى "التدخل الفعلي السريع تجاه وزارة الكهرباء".

وأضافت ان "اثناء ممارسة دورنا الرقابي اكتشفنا الكثير من الأمور ولا يوجد أي تنسيق مع لجنة الكهرباء في مجلس محافظة بغداد"، مشيرة الى ان "مدير توزيع بغداد ومدراء الفروع للكهرباء غير متعاونين".

وأكدت ان "مدير انتاج بغداد لا يرد على اتصالاتنا"، متسائلة "اذا كانت وزارة الكهرباء تتعامل مع الجهة الرقابية بهذه الطريقة فكيف مع المواطن البسيط؟".

وبينت ان "هناك فساد اداري لاشخاص في وزارة الكهرباء"، موضحة ان "بعض مدراء الصيانة لا يتوجهون الى الأعطال الا في حال وجود مبلغ مالي".

وتابعت "عند عطل محولة معينة فان التوجيه هو استبدالها فورا الا ان ما يحصل هو مماطلة تستمر لاشهر في بعض الحالات"، لافتة الى ان "وزارة الكهرباء هي الصندوق الأسود التي يتحكم بها وزير الكهرباء".

وأكدت "في حال عدم التفات وزير الكهرباء بشكل جدي ويستمر بوعوده الإعلامية فقط فسيكون لنا موقف اكثر من ذلك"، لافتة الى "اننا طالبنا لجنة تحقيقية مع مدير الصيانة الا انه لا يوجد تعاون في ذلك، وطالبت بعقد اجتماع بشأن مشاكل الشارع، الا ان الوزارة لم تعقد أي اجتماع مع لجنة الكهرباء بالمجلس".

وأكدت ان "جميع الوزارات متعاونة معنا باستثناء الكهرباء".