التربية تصدر توجيهاً يخص نتائج السادس الاعدادي

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أنه "استعدادا لاستلام نتائج الدراسة الإعدادية خلال الايام القليلة المقبلة وحفاظا على خصوصية الطالب، وجهت وزارة التربية طلبة السادس الاعدادي بمراجعة ادارات المدارس لاستلام كودات الدخول الى منصة النجاح واضافة أرقام الهواتف الخاصة بهم ليتسنى لنا إرسال النتيجة عبر الرسائل".