التربية تحدد موعد إعلان نتائج السادس الاعدادي

وقال متحدث الوزارة كريم السيد، إن "نتائج السادس الإعدادي ستُعلن الاسبوع المقبل، لافتاً إلى أن الوزير وجه الإدارات المدرسية بالاستمرار بتسليم الكودات للطلبة والتهيؤ لنشر النتائج حال اكتمالها"، مؤكداً أن "مؤشرات نسب النجاح لهذا العام أعلى من السنوات السابقة".ونوه إلى أن "الاعلان الالكتروني تقرر قبل بداية الامتحانات، وجاء لمُراعاة الخصوصية ووصول الطلبة للنتائج بشكل أكثر سهولة ويسر"، مبيناً أن "سياسات الوزارة وخططها المُبكرة انعكست بالانتظام والانسيابية بنهاية العام على مستوى النتائج والمواعيد والقرارات".وأكد، أن "مواعيد الدور الثاني راعت العطل والمناسبات الدينية والوطنية وتوفر وقت جيد للاستعداد والمراجعة"، مشدداً على حرص الوزارة "على الرصانة العلمية بالتوازي مع مُراعاة أوضاع الطلبة".وأتم السيد، بالقول: "الاستقرار العام في البلاد انعكس على العملية التربوية التي أتمت العام الدراسي بمستوى عالي وانتظام تام".