سلطة الطيران المدني: مطارات العراق لم تتأثر بالخلل التقني لأنظمة الحوسبة العالمي

السومرية نيوز – خاص

أعلنت سلطة الطيران المدني، اليوم الجمعة، ان مطارات العراق لم تتأثر بالخلل التقني لأنظمة الحوسبة العالمي.

وقال المتحدث باسم سلطة الطيران جهاد الديوان لـ السومرية نيوز، ان "جميع المطارات العراقية لم تتأثر بالخلل التقني لأنظمة الحوسبة العالمي الذي أصاب مطارات عالمية".

وأضاف ان "حركة الملاحة الجوية في جميع مطاراتنا طبيعية جدا، لجدول الرحلات المغادرة والقادمة الى العراق".

يذكر ان ‏خللا تقنيا ضرب أنظمة الحوسبة العالمي، ما أدى الى تأثر حركة الطيران في اغلب مطارات العالم وتوقف أنظمة البورصات العالمية وأنظمة الحجوزات الطبية.