التربية تقرر تغيير موعد اختبارات المتميزين والمتفوقين (وثيقة)

الوزارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه نظرا لتزامن الامتحانات الوزارية للدراسة الابتدائية الدور الثاني مع موعد اختبارات المتميزين والمتفوقين، قررت وزارة التربية تغيير موعد الاختبارات وجعلها يوم الثلاثاء الموافق 13 أب 2024، بدلا من يوم الاربعاء المصادف 7 أب 2024.الوثيقة ادناه: