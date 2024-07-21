العثور على جثث جديدة لضحايا مقبرة "المصالحة" في الصقلاوية

جاء ذلك في بيان رسمي للمتحدث الرسمي باسم جهاز الأمن الوطني العراقي أرشد الحاكم ورد للسومرية نيوز، ليصبح العدد الكلي (5) شهداء بينهم مُنتسبين ومدنيين جرى التعرف على إثنين منهم.كما وأكد المتحدث الرسمي بأن عدد الضحايا في المقبرة جاء مطابقاً لإعترافات الإرهابي المُكنى (أبو هبة) مسؤول ما كان يسمى ولاية الفلوجة حول مشاركته في خطف وقتل الضحايا والذي ألقي القبض عليه بعملية نوعية نفذها جهاز الأمن الوطني خلال وقت سابق.