نظرة على حركة المرور في بغداد الان

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:
سريع وجسر الدورة لغاية نزلة محمد القاسم
ازدحام طويل على جسر الطابقين وحادث مروري
ساحة الطابقين ازدحام وشارع الجامعة باتجاه الساحة والشارع القادم من الجسر المعلق باتجاهها
كرادة داخل وأبو نؤاس ازدحامات متوازية تتصل عند جسر الطابقين
نزلة جسر الجادرية عند تقاطع جامعة بغداد
جميع الشوارع المتصلة بتقاطع الدورة
سريع القادسية لغاية مجسر القادسية
شارع الهندية والسندباد
كرادة خارج عند تقاطع المسبح
شارع النضال بين شارعي سلمان فائق ومثنى الشيباني
مجسر الربيعي ازدحام
مجسر الأمانة ازدحام
محمد القاسم مرور بطيء من مجسر الأمانة لغاية مستشفى الكندي والنهضة
شارع الوزارات من وزارة التعليم الى محطة الكيلاني
نزلة مجسر قرطبة لغاية نفق باب الشرقي
ساحة الطيران والشارع المؤدي لساحة التحرير
ساحة الخلاني وشارع الجمهورية بين الخلاني وساحة الوثبة
مرور بطيء في شارع الجمهورية بين ساحة الوثبة والشورجة السايدين
صعدة جسر الشهداء من شارع الجمهورية
شارع الرشيد بين جسر السنك وكراج الرصافي
شارع النصر من العلاوي الى تقاطع شارع حيفا
الشارع بين تقاطع الصالحية والعلاوي ازدحام السايدين
شارع دمشق ونفق العلاوي ازدحام السايدين بين كراج العلاوي ومحكمة الزوراء
باب المعظم ومدينة الطب ازدحام