نظرة على حركة المرور في بغداد الان

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:سريع وجسر الدورة لغاية نزلة محمد القاسمازدحام طويل على جسر الطابقين وحادث مروريساحة الطابقين ازدحام وشارع الجامعة باتجاه الساحة والشارع القادم من الجسر المعلق باتجاههاكرادة داخل وأبو نؤاس ازدحامات متوازية تتصل عند جسر الطابقيننزلة جسر الجادرية عند تقاطع جامعة بغدادجميع الشوارع المتصلة بتقاطع الدورةسريع القادسية لغاية مجسر القادسيةشارع الهندية والسندبادكرادة خارج عند تقاطع المسبحشارع النضال بين شارعي سلمان فائق ومثنى الشيبانيمجسر الربيعي ازدحاممجسر الأمانة ازدحاممحمد القاسم مرور بطيء من مجسر الأمانة لغاية مستشفى الكندي والنهضةشارع الوزارات من وزارة التعليم الى محطة الكيلانينزلة مجسر قرطبة لغاية نفق باب الشرقيساحة الطيران والشارع المؤدي لساحة التحريرساحة الخلاني وشارع الجمهورية بين الخلاني وساحة الوثبةمرور بطيء في شارع الجمهورية بين ساحة الوثبة والشورجة السايدينصعدة جسر الشهداء من شارع الجمهوريةشارع الرشيد بين جسر السنك وكراج الرصافيشارع النصر من العلاوي الى تقاطع شارع حيفاالشارع بين تقاطع الصالحية والعلاوي ازدحام السايدينشارع دمشق ونفق العلاوي ازدحام السايدين بين كراج العلاوي ومحكمة الزوراءباب المعظم ومدينة الطب ازدحام