بعد تدريبهم 5 سنوات.. متدربو مصفى كربلاء يتظاهرون للمطالبة بتعيينهم

وقال عدد من المتظاهرين لمراسل السومرية نيوز، "نحن عدد من متدربي مشروع مصفى كربلاء أكملنا فترة التدريب في المصفى لمدة ستة أشهر ولم يتم تعييننا في المصفى، ونناشد عبر السومرية وزير النفط ورئيس الوزراء للنظر في ملفنا.وأضاف المراسل، أن المتظاهرين أكدوا انهم إضافة الى فترة التدريب، فإنهم كانوا يعملون في المصفى لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد ان وعدهم المسؤولون بتعيينهم حال انتهاء فترة التدريب.وتابع المراسل، ان المتظاهرين شددوا على ان تظاهراتهم سلمية ولا تطالب الا بإنصافهم من خلال تعيينهم في المصفى.