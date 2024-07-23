الداخلية تطلق منصة خاصة بالمحتوى الهابط

السومرية نيوز – محلي

اطلقت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، منصة خاصة بالمحتوى الهابط.

وقالت الوزارة لـ السومرية نيوز، انه "تم اطلاق منصة (بلغ) الإلكترونية الخاصة بالإبلاغ عن المحتويات الإعلامية (المحتوى الهابط) التي تتضمن إساءة للذوق العام وتحمل رسائل سلبية تخدش الحياء وتزعزع الاستقرار المجتمعي".

وخاطبت الوزارة المواطنين بالقول "نستقبل ما ترغبون بالإبلاغ عنه من خلال رابط منصة أور الإلكتروني في أدناه :