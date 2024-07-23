التربية تعلن طلبتها الأوائل على العراق للفرعين العلمي والأدبي (وثائق)

السومرية نيوز – محليات



أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء 23 تموز/ يوليو 2024، اسماء طلبتها الاوائل على العراق للفرعين (العلمي والادبي) للعام الدراسي 2023 – 2024.





الوثائق ادناه: