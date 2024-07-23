هيئة الإعلام والاتصالات تهنئ السومرية بحصولها على المركز الثامن عربياً

وقال المؤيد في بيان "نتقدم الى مؤسسة السومرية بإدارتها وكادرها المتميز لما تحقق من انجاز بحصولها على المركز الثامن عربياً ضمن استفتاء اجراه موقع FeedSpot العالمي لأفضل 100 موقع إخباري عربي في عام 2024، متقدما على مواقع عربية كثيرة".وأضاف "ان الهيئة تدعم كل الجهود الاعلامية الوطنية التي تعمل بجهد على الارتقاء بواقع الاعلام العراقي، ونتمنى لكل مؤسساتنا العراقية ان تحصد المراكز المتقدمة و ان يكون الاعلام العراقي مميزا في الداخل و الخارج وفي كل الميادين".