وقال لفيف منهن، في مقاطع مصورة، انهن متفوقات في سنوات دراستهن المختلفة بل حصلن على "اعفاء عام" في الخامس الاعدادي.وطالبن بـ"فتح تحقيق عاجل وإعادة فتح الدفاتر الامتحانية وليس الاكتفاء بإعادة جمع الدرجات فقط".فيما قالت إحدى الطالبات وهي تبكي بحرقة: "اني من الطلبة الاوائل وجنت انتظر الطبية تجيني النتيجة غش والله ما غشيت اريد دفاتري تطلع".وتساءل أهالي الطالبات، بالقول: "هل من المعقول أن يتحمل بناتنا أي خلل أو خرق وقع في المركز الامتحاني".