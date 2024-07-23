أمر اخلاء وإطلاق نار.. ماذا يحدث في القرية العراقية؟ (فيديو)

محليات

ناشد أهالي القرية العراقية في منطقة العامرية غربي بغداد، اليوم الثلاثاء، الجهات الحكومية للوقوف على ما يحدث لقريتهم من أوامر اخلاء تقدم بها أحد المستثمرين.