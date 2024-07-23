إطفاء تام للكهرباء والماء يوزع عن طريق المولدات.. ماذا يحدث في النجف؟

وذكرت دائرة العلاقات والإعلام لكهرباء النجف، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "إلى أهلنا في محافظة النجف الأشرف الكرام نود إعلامكم، بحدوث عارض فني على خط قادسية/غازية أدى الى حدوث إطفاء جزئي للمحافظة وخروج محطات 132k.v عن العمل ومنها:1- الكوفة 132 والتي أثرت على مناطق ميسان والمتنبي والسهلة والسراي والرشادية2- النداء 133 والتي أثرت على مناطق النداء والمجمعات السكنية الكرار والاميرات والسلام وقرية الغدير الاولى والثانية3- شمال النجف والتي أثرت على مناطق كندة وتموز ودور السمنت والبراكية وال عيسى4- العتبة والتي أثرت على مناطق المدينة القديمة المشراق والبراق والعمارة والحويش والسوق الكبير5- النجف الثانوية والتي أثرت على مناطق المعلمين والتضامن والسعد وأبو خالد والجديدات والشرطة6-المطحنة والتي أثرت على مناطق الوفاء والعسكري والجزيرة7- الاطارات الجديدة والتي أثرت على مناطق ناحية الحيدرية".من جانبها، أعلنت مديرية ماء النجف، انه "نود اعلامكم بحدوث عارض على خط الكهرباء المغذي لمشاريع الماء الرئيسية في المحافظة، مما أدى الى حدوث إطفاء جزئي للمحافظة"،وأشارت الى انه "يتم حاليا تشغيل المشاريع المائية من طاقة المولدات لحين عودة الطاقة الكهربائية اليها".