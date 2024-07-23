اعتقال 43 شخصا بينهم متسولون ومخالفون للإقامة

وقال إعلام العمليات في بيان، " ضمن خطط قيادة عمليات بغداد لتعزيز الامن والاستقرار وفرض القانون تواصل القطعات الامنية في قيادة عمليات بغداد ومن خلال اقسام قيادة شرطة الرصافة ومديرية شرطة نجدة الرصافة، بحملاتها لملاحقة الخارجين عن القانون وعناصر الجريمة المنظمة وعصابات التسول والقضاء على هذه الظاهرة في جميع مناطق الرصافة".

وأضاف البيان "تم اعتقال (9) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة و(34) متسولاً ومخالفاً لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية، بينهم نساء وأطفال، وضبط متهم اخر اقدم على بيع المواد الكحولية "دليفري"، مشيرا الى أن ذلك ضمن مناطق (الكرادة، الاعظمية، بغداد الجديدة، الشعب/الزراعي) بجانب الرصافة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".