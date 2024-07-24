رغم ظروفها الصعبة حققت انجازاً كبيراً.. تفاصيل قصة تحدي زينب مناشدات لوزير التعليم

السومرية نيوز – خاص

المراسل: علي البطاط

في منزل بسيط تعيش مع زوجها وطفليها الاثنين، الطالبة زينب علي عبد الحسين رحيم من مواليد 1995 في محافظة البصرة، حيث وصلت الى مرحلة الصف الثالث متوسط عام 2010 وتركت الدراسة بسبب تلك الظروف.

الا انها رغم ظروفها الصعبة من تربية الأولاد إضافة الى متطلبات المنزل، قدمت على الامتحان الخارجي للصف السادس الإعدادي ودرست واجهدت لتحقق معدل 94.29 بالمئة.

وتقول ام حسين لـ السومرية نيوز، "أجريت الامتحان الخارجي للسادس اعدادي وحصلت على معدل 94.29 بالمئة"، مبينة "انني خريجة صف ثالث متوسط ولم اقدم الى مرحلتي الرابع والخامس الاعدادي".

وتضيف "بذلت جهدا كبيرا في هذه المرحلة كوني لم ادرس مرحلتي الرابع والخامس الاعدادي وهو امر صعب جدا"، لافتة الى ان "ظروفي المادية الصعبة لم تسمح لي بالدراسة في معاهد السادس الاعدادي او التدريس الخاص كما انني لم استعين بملازم".

وتتابع "اعتمدت على تطبيق اليوتيوب والدفتر والقلم فقط"، موضحة "انني وفقت بين الدراسة والمنزل بالتعب والمجهود".

وتذكر "كان لدي إصرار وعزيمة مع قلة ساعات النوم والراحة"، لافتة الى انه "لم يكن لدي أي وقت للاستراحة".

وتلفت الى ان "طموحي هو دخول كليات الطب"، مناشدة وزير التعليم العالي نعيم العبودي بـ"شمولها واستثنائها والدخول لكلية الطب".

فيما اكد زوج الطالبة زينب ان "زوجتي طالبة مجاهدة، كون لديها إصرار وعزيمة"، لافتا الى انها "تمكنت من تحقيق معدل 94.29 رغم عدم تقصيرها في أي التزاماتها تجاه المنزل والأطفال".

داعيا رئيس الوزراء ووزير التعليم الى "النظر لزوجتي من جانب الابوي وقبولها في كلية الطب".