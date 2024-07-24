تظاهرة ليلية في النجف تطالب بتحسين الكهرباء

شهدت مدينة النجف، قبل قليل، تظاهرة للمطالبة بتحسين التيار الكهربائي.

وقال مراسل السومرية، إن العشرات من الشباب تظاهروا، وقاموا بحرق اطارات عند الجسر الحديدي مدخل ناحية المشخاب، وطالبوا بتحسين واقع الكهرباء، مشيرا الى أنهم تفرقوا قبل قليل.

وتشهد بغداد ومحافظات عراقية عدة بين مدة وأخرى تظاهرات تطالب بتحسين الخدمات لاسيما التيار الكهربائي وتحديداً مع ارتفاع درجات الحرارة في البلاد