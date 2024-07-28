مؤشر الاشعة فوق البنفسجية "مرتفع جداً" في هذه المحافظات

أظهرت مؤشرات الهيئة العامة للأنواء الجوية، اليوم الأحد، ارتفاع مستوى الاشعة فوق البنفسجية في عدة محافظات لمستويات خطرة.

وبحسب جدول صادر عن الهيئة، فإن 5 محافظات وهي: "بغداد، صلاح الدين، الانبار، واسط، وبابل" سجلت مستويات "مرتفعة جداً" لمؤشر الأشعة فوق البنفسجية.



أدناه الجدول: