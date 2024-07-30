الأنواء الجوية: موجة غبارية تجتاح العراق الجمعة ومحافظة تودع الحرارة الاربعينية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "طقس البلاد ليومي غد الأربعاء وبعد غد الخميس سيكون صحوا ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وأضافت ان "الطقس ليوم الجمعة المقبلة سيشهد تصاعدا للغبار ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ومدى الرؤية (3-5) كم"، مشيرا الى ان "طقس يوم السبت سيكون صحوا ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ومدى الرؤية (6-8) كم".وذكرت ان "درجات الحرارة ليوم غد ستسجل 48 مئوية في محافظتي ميسان والبصرة، فيما ستسجل المثنى وذي قار والنجف درجة حرارة 47 مئوية كما ستسجل بغداد وأربعة محافظات أخرى حرارة 46 مئوية"، مبينة ان "محافظة السليمانية ستسجل حرارة 39 مئوية".